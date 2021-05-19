Росстат назвал новые сроки проведения переписи населения

Росстат заявил о готовности провести Всероссийскую перепись населения в октябре текущего года. Предположительные даты — с 1 по 31 октября.

Предложение вице-спикера Совета Федерации, секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака позволит оптимальным образом провести перепись во всех регионах страны.

Проект постановления подготовит и внесет в Кабмин Минэкономразвития уже в ближайшее время.

В Росстате подчеркнули, что перенос проведения переписи никак не повлияет на нее, поскольку все процессы уже наладили, передает «РИА Новости».

Сегодня Турчак предложил президенту России Владимиру Путину перенести перепись, поскольку по времени проведения она совпадает с избирательной кампанией в Госдуму. Глава государства одобрил эту идею.

Татьяна Леухина