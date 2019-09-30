Росстат предложил упразднить всю статистическую отчетность к 2024 году

Президиум комиссии правительства по цифровому развитию одобрил на заседании подготовленную Росстатом концепцию создания Цифровой аналитической платформы (ЦАП) к 2024 году. В число предложении входит полное упразднение форм статистической отчетности и объединение системы сбора статистики.

Уточняется, что предложенные нововведения Росстата предполагают также создание единого хранилища первичных данных. А вся статистическая отчетность, включая бумажную, с 2022 года должна постепенно сходить на убыль вплоть до полной ликвидации к 2024 году. В качестве принятых ориентиров заявлены двукратное снижение затрат на статотчетность, двукратное сокращение сроков формирования статистики и ее автоматическое раскрытие.

Так, в рамках перехода планируется до 2022 года запретить ведомствам и регионам собирать данные, которые не включены в создаваемый реестр. Кроме того, к 2022 году в планах полностью убрать сбор дублируемой информации. Также принципы создаваемой модели могут учесть при проведении переписи населения в следующем году, передает «КоммерсантЪ».