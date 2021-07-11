Президент Молдавии Майя Санду заявила о нарушениях на выборах в парламент

На выборах в Парламент в Молдавии замечены нарушения, которые компрометируют процесс выборов, заявила Президент республики Майя Санду.



В воскресенье проходят досрочные парламентские выборы — депутатов выбирают на четыре года. Явка должна превысить 33,3% для признания их состоявшимися. Избирательные участки закроются в 21.00 (совпадает с мск).

«Призываю всех, кто отвечает за проведение выборов, хорошо делать свою работу, иначе их ждут санкции», — приводит «РИА Новости» слова Санду.

Позднее полиция Молдавии сообщила о пресечении случаев организованной доставки избирателей на участки для голосования.

Фото: wikipedia.org

Напомним, участие в выборах принимают 22 партии и один независимый кандидат. Основное противостояние проходит между партией «Действие и солидарность» (до вступления в должность ее возглавляла Санду) и блоком «Коммунисты и социалисты» (под управлением двух бывших президентов Молдавии — лидера коммунистов Владимира Воронина и главы социалистов Игоря Додона).

Дату выборов Санду анонсировала в апреле. Тогда же президент Молдавии объявила о роспуске парламента.

Маргарита Головатенко