Президент Молдавии Майя Санду объявила о роспуске парламента

Президент Молдавии Майя Санду объявила о роспуске парламента. Она заявила, что досрочные парламентские выборы в стране пройдут 11 июля.

«Я подписала указ о роспуске парламента. Досрочные парламентские выборы пройдут 11 июля», — приводит «РИА Новости» слова Санду.

Фото: ru.m.wikipedia.org

В конце марта президент обратилась в Конституционный суд, чтобы подтвердить право распустить парламент и инициировать досрочные выборы. Эта мера потребовалась, поскольку депутаты в течение трех месяцев дважды не смогли сформировать правительство.

Указ не мог быть подписан ранее из-за действия в Молдавии чрезвычайного положения.

Маргарита Головатенко