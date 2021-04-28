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Президент Молдавии Майя Санду объявила о роспуске парламента

18:48, 28.04.2021
Президент Молдавии Майя Санду объявила о роспуске парламента
Фото: facebook.com/maia.sandu

Президент Молдавии Майя Санду объявила о роспуске парламента. Она заявила, что досрочные парламентские выборы в стране пройдут 11 июля.

«Я подписала указ о роспуске парламента. Досрочные парламентские выборы пройдут 11 июля», — приводит «РИА Новости» слова Санду.

Фото: ru.m.wikipedia.org

В конце марта президент обратилась в Конституционный суд, чтобы подтвердить право распустить парламент и инициировать досрочные выборы. Эта мера потребовалась, поскольку депутаты в течение трех месяцев дважды не смогли сформировать правительство.

Указ не мог быть подписан ранее из-за действия в Молдавии чрезвычайного положения.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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