Жена Петра Мамонова сообщила об улучшении самочувствия артиста

Состояние основателя группы «Звуки Му», поэта и актера Петра Мамонова в субботу улучшилось, сообщила его супруга и менеджер Ольга Мамонова.



Врачи сообщили, что состояние артиста оценивается не как крайне тяжелое, а как тяжелое. По словам Мамоновой, сегодня десятый день дыхания на ИВЛ, сообщает ТАСС.

Петр Мамонов был госпитализирован с COVID-19 1 июля. Он попал в реанимацию. В начале июля жена Петра Мамонова опровергала сообщения о его смерти.

Мамонову 70 лет. В 2019 году он пережил инфаркт и последующую операцию на сердце.

Маргарита Головатенко