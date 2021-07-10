Жена Петра Мамонова сообщила об улучшении самочувствия артиста
Состояние основателя группы «Звуки Му», поэта и актера Петра Мамонова в субботу улучшилось, сообщила его супруга и менеджер Ольга Мамонова.
Врачи сообщили, что состояние артиста оценивается не как крайне тяжелое, а как тяжелое. По словам Мамоновой, сегодня десятый день дыхания на ИВЛ, сообщает ТАСС.
Петр Мамонов был госпитализирован с COVID-19 1 июля. Он попал в реанимацию. В начале июля жена Петра Мамонова опровергала сообщения о его смерти.
Мамонову 70 лет. В 2019 году он пережил инфаркт и последующую операцию на сердце.
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