Новости общества

14:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Жена Петра Мамонова сообщила об улучшении самочувствия артиста

13:24, 10.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Жена Петра Мамонова сообщила об улучшении самочувствия артиста
Фото: скриншот / youtube.com

Состояние основателя группы «Звуки Му», поэта и актера Петра Мамонова в субботу улучшилось, сообщила его супруга и менеджер Ольга Мамонова.

Врачи сообщили, что состояние артиста оценивается не как крайне тяжелое, а как тяжелое. По словам Мамоновой, сегодня десятый день дыхания на ИВЛ, сообщает ТАСС.

Петр Мамонов был госпитализирован с COVID-19 1 июля. Он попал в реанимацию. В начале июля жена Петра Мамонова опровергала сообщения о его смерти.

Мамонову 70 лет. В 2019 году он пережил инфаркт и последующую операцию на сердце.

Маргарита Головатенко
ОбществоКультураМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также