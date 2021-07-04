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Жена Петра Мамонова опровергла сообщения о его смерти

13:43, 04.07.2021
Жена Петра Мамонова опровергла сообщения о его смерти
Фото: скриншот / youtube.com

Основатель группы «Звуки Му», поэт и актер Петр Мамонов жив. Сейчас он остается в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, рассказала супруга и менеджер артиста Ольга Мамонова.

Ранее в соцсетях появились сообщения о смерти актера.

— Это какие-то сумасшедшие. Я позвонила в Коммунарку (больница, в которой проходит лечение Мамонов — прим. ред.), они сказали, что живой, в тяжелом состоянии, — приводит ТАСС слова Мамоновой.

Петр Мамонов был госпитализирован с COVID-19 1 июля. Он попал в реанимацию.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицинаКультура
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