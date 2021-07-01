Актер и музыкант Петр Мамонов попал в реанимацию с COVID-19

Актера и музыканта Петра Мамонова госпитализировали с коронавирусом, он находится в реанимации. Об этом сообщила жена артиста.

— Он в Коммунарке (с коронавирусом, — прим. ред.), самочувствие плохое, он в реанимации, — приводит «Интерфакс» ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Петр Мамонов — русский рок-музыкант, поэт и актер. Основатель и лидер музыкальной группы «Звуки Му».

За минувшие сутки в России выявили 23 543 случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших достигло 5 538 142. За сутки коронавирус унес жизни 672 россиян, всего от инфекции скончались 135 886 человек.

