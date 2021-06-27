Официальный представитель МакSим прокомментировала слухи о тяжелом состоянии артистки

Официальный представитель певицы МакSим прокомментировала информацию о критическом состоянии артистки.

По ее словам, информации о критическом состоянии МакSим у нее нет. «Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких — каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то, что является публичным лицом», — приводит RT слова пиар-менеджера артистки Яны Богушевской.

Сегодня СМИ сообщили, что состояние артистки ухудшилось, и ее перевели на ЭКМО (метод искусственного насыщения крови кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности), поскольку аппарат ИВЛ не справляется.

Фото: instagram.com/maksimartist

О госпитализации МакSим стало известно 15 июня — артистку госпитализировали в больницу после концерта в Казани в честь Дня России. На сцену она вышла с температурой 39 градусов. При этом тесты на коронавирус певицы дают отрицательный результат. 19 июня стало известно, что МакSим ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Хоккейный клуб «Спартак» заявил, что намерен оказать необходимую помощь певице. Сообщалось, что состояние певицы за неделю не изменилось.

Маргарита Головатенко