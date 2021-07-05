Представитель МакSим: планов по выводу певицы с ИВЛ пока нет

Официальный представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой), находящейся в коме, ответила на вопрос о выводе певицы с аппарата искусственной вентиляции легких.



По ее словам, планов по выводу певицы с ИВЛ пока нет, состояние МакSим пока остается неизменным, сообщила она «РИА Новости».

Днем ранее представитель сообщала, что медики пока не проводили новые тестирования на COVID-19. Сейчас они занимаются лечением.

Фото: vk.com/maksimofficial

Самочувствие Макsим ухудшилось накануне концерта в Казани в честь Дня России. На сцену она вышла с температурой 39 градусов. При этом тесты на коронавирус певицы дали отрицательный результат. В конце июня у певицы диагностировали 75-процентное поражение легких. Ее перевели в группу КТ–4, к которой относят COVID-пациентов с наибольшей площадью поражения легких.

СМИ сообщали, что состояние МакSим ухудшилось и ее перевели на ЭКМО (метод искусственного насыщения крови кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности), поскольку аппарат ИВЛ не справляется, однако Богушевская это опровергла.

Маргарита Головатенко