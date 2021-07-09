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В России за сутки выявили 25 766 новых случаев COVID-19

12:19, 09.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 25 766 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за последние сутки выявили 25 766 заболевших COVID-19. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 5 733 218 случаев коронавируса, следует из данных оперштаба.

Вылечились за минувшие сутки 21 832 человека. Общее количество выздоровевших от коронавируса пациентов увеличилось до 5 165 087.

Фото: спопкоронавирус.рф

Умерли за минувшие сутки 726 россиян. За весь период пандемии коронавирус стал причиной смерти 141 501 человек.

Фото: спопкоронавирус.рф

Самые актуальные новости о коронавирусе в Татарстане, России и мире на утро 9 июля читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество
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