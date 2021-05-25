В лагерях Татарстана летом отдохнут более 183 тыс. детей

В Татарстане летом в лагерях отдохнут более 183 тыс. детей и подростков. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Этим летом в республике будет работать более 1,6 тыс. детских лагерей. В них смогут отдохнуть более половины детей Татарстана.

«Мы — один из немногих регионов, где отдых в загородных лагерях превышает отдых в пришкольных лагерях. Для нас это очень важный показатель», — отметил Фаттахов.

Фото: realnoevremya.ru

На детский отдых из бюджета Татарстана планируется направить свыше 1,6 млрд рублей, что почти на 49 млн больше, чем в 2020 году.

Из бюджетных средств республики оплатят 30% от всех путевок отдыха в загородных лагерях. На эти цели направят более 564 млн рублей. На детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направят еще 212,7 млн рублей, передает пресс-служба президента РТ.

За каждым лагерем закрепят сотрудника Госпожнадзора. Они будут проверять территорию перед и после начала смены.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина сообщила, что ни один детский лагерь Татарстана не начнет работу без санитарно-эпидемиологического заключения. Такие заключения должны подготовить загородные и пришкольные лагеря, а также палаточные и детские трудовые лагеря.

До начала смены с охранниками детских лагерей проведут инструктаж. Сотрудников лагерей обучат, как действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, рассказал начальник центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РТ Алексей Бламыков.

А более 3,2 тысячи детей из Татарстана отправятся на отдых в Краснодарский край и Крым.