Только треть персонала загородных лагерей в Татарстане вакцинирована от COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

Замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что на сегодня в Татарстане работают 118 детских лагерей, из них 115 — загородные, в которых отдыхают 19 989 детей. Еще работают три палаточных лагеря с 1 748 детьми.



Грубых нарушений при проверке лагерей не выявлено.

Персонал загородных лагерей вакцинирован от коронавируса на 38%. Заболевших среди работников и детей нет, отметила Авдонина.

Напомним, этим летом в республике в более 1,6 тыс. детских лагерей отдохнут около 183 тыс. детей и подростков.



На детский отдых из бюджета Татарстана планируется направить свыше 1,6 млрд рублей, что почти на 49 млн больше, чем в 2020 году. Из бюджетных средств республики оплатят 30% от всех путевок в загородных лагерях. На эти цели направят более 564 млн рублей. На детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направят еще 212,7 млн рублей.