СМИ: полеты из России на курорты Египта могут возобновиться после 10 мая

Фото: Максим Платонов

Россия может возобновить авиасообщение с Египтом после 10 мая. Об это пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиакомпании.



Полеты могут возобновиться на два популярных курорта — Хургаду и Шарм-Эль-Шейх.

— Прорабатываются возможности выполнения чартерных рейсов, ведутся «пресейлы» с туроператорами, — отметил источник.

По данным еще одного источника, интерес к чартерным рейсам в Египет у российских туроператоров вырос на фоне ограничения авиасообщения с Турцией.

О скором возобновлении чартерных рейсов на курорты Египта сегодня объявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

В феврале в СМИ появились сообщения о возможном возобновлении чартерных рейсов на курорты Египта. В Министерстве гражданской авиации Египта заявили, что по данному вопросу между странами «достигнута принципиальная договоренность». Точная дата не называлась. Спустя время эту информацию опровергли в Росавиации.

Россия прекратила авиасообщение с Египтом после крушения самолета над Синайским полуостровом в 2015 году. К трагедии были причастны сторонники запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Регулярные рейсы в Каир восстановили в апреле 2018 года, но египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. До 2019 года российские власти продолжали утверждать, что безопасность авиаперевозок на египетские курорты еще недостаточна.