Росавиация отказалась выдавать авиакомпаниям допуски к рейсам на египетские курорты

Фото: Максим Платонов

Росавиация отказалась выдавать авиакомпаниям допуски к регулярным рейсам в курортные города Египта Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Об этом говорится в приказе ведомства по итогам заседания межведомственной комиссии при Минтрансе.

Допуски на выполнение рейсов по этим направлениям запрашивали «Россия», S7, «Уральские авиалинии», «Якутия», Royal Flight, AZUR air и другие, отмечает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Несколько источников информагентства отметили, что перед возобновлением авиасообщения с этой страной будет вестись тщательная подготовка объектов туристической инфраструктуры в этой стране, также будет учитываться эпидобстановка.

В конце апреля президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, в том числе с курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх.



До этого СМИ сообщали, что Россия может возобновит авиасообщение с Египтом после 10 мая. Ассоциация туроператоров России (АТОР) ожидала возобновления полетов на курорты Египта во второй половине мая.

Россия прекратила авиасообщение с Египтом после крушения самолета над Синайским полуостровом в 2015 году. К трагедии были причастны сторонники запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Регулярные рейсы в Каир восстановили в апреле 2018 года, но египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России.