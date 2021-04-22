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АТОР ожидает возобновления полетов на курорты Египта после майских праздников

18:50, 22.04.2021 1
АТОР ожидает возобновления полетов на курорты Египта после майских праздников
Фото: pixabay.com

Ассоциация туроператоров России (АТОР) ожидает возобновления полетов на курорты Египта во второй половине мая, сообщили на сайте организации.

«Как никогда российский рынок, российские туристы близки к официальному объявлению даты открытия прямого авиасообщения с курортами Египта. По нашей информации, предварительной, эта дата вряд ли придется на майские праздники. Скорее всего — вторая половина мая», — сказала глава ассоциации Майя Ломидзе.

Также она отметила, что сейчас в Египте может находиться до 10 тыс. российских туристов, которые приехали в страну через Кипр с наземным трансфером до курортов, либо стыковочными рейсами.

Кроме того, Ломидзе предположила, что после открытия прямого авиасообщения между Россией и Египтом цена за недельный тур может составить 300—500 долларов на человека.

Ранее сообщалось, что Россия не собирается возобновлять авиасообщение с новыми странами до конца майских праздников. Сейчас из России можно улететь в 26 стран, в том числе в Индию, Германию, Японию, Грецию, Катар, Белоруссию, Финляндию, на Мальдивы и так далее. Полеты в Турцию приостановлены до 1 июня.

Алексей Нечаев
Общество
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