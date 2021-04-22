АТОР ожидает возобновления полетов на курорты Египта после майских праздников

Ассоциация туроператоров России (АТОР) ожидает возобновления полетов на курорты Египта во второй половине мая, сообщили на сайте организации.

«Как никогда российский рынок, российские туристы близки к официальному объявлению даты открытия прямого авиасообщения с курортами Египта. По нашей информации, предварительной, эта дата вряд ли придется на майские праздники. Скорее всего — вторая половина мая», — сказала глава ассоциации Майя Ломидзе.

Также она отметила, что сейчас в Египте может находиться до 10 тыс. российских туристов, которые приехали в страну через Кипр с наземным трансфером до курортов, либо стыковочными рейсами.

Кроме того, Ломидзе предположила, что после открытия прямого авиасообщения между Россией и Египтом цена за недельный тур может составить 300—500 долларов на человека.

Ранее сообщалось, что Россия не собирается возобновлять авиасообщение с новыми странами до конца майских праздников. Сейчас из России можно улететь в 26 стран, в том числе в Индию, Германию, Японию, Грецию, Катар, Белоруссию, Финляндию, на Мальдивы и так далее. Полеты в Турцию приостановлены до 1 июня.

Алексей Нечаев