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СМИ: на Олимпиаде в Токио не будут пускать местных жителей на мероприятия в столичном регионе

14:20, 08.07.2021
СМИ: на Олимпиаде в Токио не будут пускать местных жителей на мероприятия в столичном регионе
Фото: pixabay.com

Организаторы Олимпиады в Токио решили отказаться от допуска местных зрителей на мероприятия и соревнования в столичном регионе Японии, сообщает ТАСС.

Местные жители смогут посетить соревнования и мероприятия только в префектурах Фукусима, Ибараки, Мияги и Сидзуока.

На заседании экспертной комиссии министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура заявил, что правительство страны вводит в Токио с 12 июля по 22 августа режим чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной инфекции.

СпортОбщество
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