Нижегородов — о ничьей с «Оренбургом»: «Сыграли на «ноль», надо искать позитив»

Защитник «Рубина» заявил, что казанская команда рассчитывала победить в матче с аутсайдером РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

Защитник «Рубина» Константин Нижегородов заявил, что в казанской команде рассчитывали победить в матче с «Оренбургом» (0:0). Игра в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошла в Казани и завершилась нулевой ничьей.

«Оренбург» на момент начала встречи с «Рубином» занимал 15-е место в турнирной таблице чемпионата.

— Играли дома, рассчитывали на другой результат. Хотели победить, забрать три очка. Так бывает, надо искать позитив. Сегодня сыграли на «ноль», но хотелось победы.

— Насколько тебе привычно играть на фланге?

— Нет такого, привычно на фланге или нет. Главный тренер объяснил, что мне надо делать, какую позицию занимать и прочее. Надо всегда выполнять эти требования и без разницы, где ты играешь.

— Ты вышел в старте, заменив по позиции Илью Рожкова, который считается основным фланговым защитником «Рубина» в этом сезоне. Это тренерское решение или у твоего конкурента было повреждение?

— Сегодня случился «ретроградный меркурий», наверное, из-за этого (смеется), — сказал Нижегородов в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

«Рубин» после этой игры набрал 34 очка и занимает промежуточное 7-е место в турнирной таблице РПЛ. Казанская команда не проигрывает в чемпионате пять матчей подряд. На этом отрезке «рубиновые» одержали три победы и сыграли дважды вничью.

Следующий матч «Рубин» проведет 18 апреля в Казани с «Акроном» в 17:00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин