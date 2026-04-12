Казанское «Динамо-Ак Барс» стало чемпионом женской Суперлиги по волейболу

В финальной серии волейболистки из Казани обыграли в трех матчах «Заречье-Одинцово»

«Динамо-Ак Барс» стало обладателем золотых медалей чемпионата России по волейболу. Казанская команда в финале в трех матчах серии обыграла «Заречье-Одинцово».

Решающая игра прошла в Одинцово, где «Динамо-Ак Барс» выиграло в трех партиях — 25:22, 25:16, 29:27. Ранее подопечные Зорана Терзича дважды обыграли «Заречье-Одинцово» с одинаковым счетом 3:1 в Казани.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Казанское «Динамо-Ак Барс» в восьмой раз в истории завоевало чемпионский титул женской Суперлиги. До этого волейболистки из Казани становились обладателями золотых медалей чемпионата России в 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020 и 2024 годах.

В прошлом розыгрыше турнира подопечные Терзича проиграли в финале и завоевали серебро.

Зульфат Шафигуллин