Спортсмены «КОС-Синтеза» сыграли с детьми в квиз на базе отдыха «Солнечный»

После квиза прошла импровизированная пресс-конференция, на который каждый участник мог задать интересующий вопрос ватерполистам «КОС-Синтеза»

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Ватерполисты спортивного клуба «Синтез» нанесли дружественный визит детской базе отдыха «Солнечный».

Дети радушно встретили спортсменов и пригласили поиграть их в квиз на тему водного поло. Ватерполисты разделились по командам, помогали юным игрокам отвечать на вопросы, да и сами принимали активное участие в игре.

После квиза прошла импровизированная пресс-конференция, на который каждый участник мог задать интересующий вопрос ватерполистам «КОС-Синтеза». Вожатые тоже не остались в стороне и воспользовались случаем задать свои вопросы.

предоставлено СК «Синтез»

В конце встречи спортсмены подарили детям небольшие подарки и организовали стихийную фотосессию.

