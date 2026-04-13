Спортсмены «КОС-Синтеза» сыграли с детьми в квиз на базе отдыха «Солнечный»
Ватерполисты спортивного клуба «Синтез» нанесли дружественный визит детской базе отдыха «Солнечный».
Дети радушно встретили спортсменов и пригласили поиграть их в квиз на тему водного поло. Ватерполисты разделились по командам, помогали юным игрокам отвечать на вопросы, да и сами принимали активное участие в игре.
После квиза прошла импровизированная пресс-конференция, на который каждый участник мог задать интересующий вопрос ватерполистам «КОС-Синтеза». Вожатые тоже не остались в стороне и воспользовались случаем задать свои вопросы.
В конце встречи спортсмены подарили детям небольшие подарки и организовали стихийную фотосессию.
