Россия выиграла медальный зачет ЧЕ по прыжкам на батуте

Сборная завоевала 13 золотых медалей на турнире в Португалии и заняла первое место

Российские прыгуны на батуте заняли первое место в неофициальном медальном зачете чемпионата и первенства Европы, завершившихся в воскресенье в Портимао.

Спортсмены из России завоевали 13 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей. Второе место заняли представители Белоруссии (9 золотых, 3 серебряные, 2 бронзовые), третье — команда Великобритании (3-8-4). Российские и белорусские спортсмены выступали в нейтральном статусе.

Золотые награды выиграли Анжела Бладцева (прыжки на батуте, взрослые), Федор Сорокин (до 21 года), Глафира Зайко и Алексей Гурин (юниоры), Варвара Дорохова (акробатическая дорожка, юниоры), Алена Калашникова (двойной мини-трамп, взрослые).

Кроме того, российские спортсмены победили в женских командных соревнованиях на акробатической дорожке среди взрослых и юниоров, в женских и мужских командных турнирах в двойном мини-трампе среди взрослых и юниоров, а также в женском командном турнире по прыжкам на батуте среди юниоров.

Серебряные медали завоевали Диана Стрельникова и Ильдан Махиянов (синхронные смешанные прыжки, до 21 года), Григорий Волков (юниоры), мужская команда юниоров, Ярослав Дущенко (двойной мини-трамп, юниоры), Михаил Юрьев (взрослые), а также женская и мужская взрослые команды по прыжкам на батуте.

Бронзовые награды получили София Аляева, Кирилл Козлов (взрослые), Лия Валиева (акробатическая дорожка, юниоры), Глеб Кузичкин и Григорий Волков (синхронные прыжки, юниоры), Дарья Хованская и Тимофей Чигвинцев (двойной мини-трамп, юниоры), а также Тимофей Голубенко (взрослые).

Ариана Ранцева