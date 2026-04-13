Украинская сторона отказывается играть со сборной России на Кубке мира по водному поло

Игра за седьмое место может быть отменена по запросу украинцев

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Матч россиян с украинцами за седьмое место во втором дивизионе Кубка мира по водному поло рискует быть отмененным. Такого решения добивается украинская сторона, сообщил представитель Федерации водного поло Украины Александр Дядюра.

На данный момент нет официального подтверждения отмены матча между сборными России и Украины.

— Скажу так: скорее всего, этого матча не будет. Мы должны дождаться ответа от международной федерации. Предварительно они говорили, что матча не будет. Когда это официально подтвердят, тогда смогу со 100-процентной уверенностью сказать, что матча не будет, — приводят слова Дядюры украинские СМИ.

Кубок мира стал первым для сборной России международным турниром под эгидой World Aquatics с 2022 года. Это первые соревнования для российских команд в эпоху санкций в большом мировом спорте.

Матч между сборными России и Украины по водному поло за седьмое место должен пройти 13 апреля в 16:00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин