«Ак Барс» и минское «Динамо» сыграют в Казани третий матч серии плей-офф

Сегодня «Ак Барс» и минское «Динамо» сыграют в Казани третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в «Татнефть Арене» начнется в 19:30 по московскому времени.

После двух матчей в Минске «Ак Барс» ведет в серии до четырех побед со счетом 2:0. В первой игре команда Анвара Гатиятулина выиграла со счетом 2:1, во второй — в овертайме 5:4. Теперь казанцы и минчане дважды сыграют в Казани — 13 и 15 апреля в 19:30 по мск.

В прошлом сезоне «Ак Барс» также вел со счетом 2:0 в четвертьфинальной серии с московским «Динамо», но затем проиграл подряд четыре игры и вылетел.

В прямом эфире встречу из Казани покажут по телеканалам ТНВ и «ТНВ-Планета» в 19:30 по московскому времени.

Напомним, в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» в пяти матчах серии переиграл челябинский «Трактор» — 4:1.

Зульфат Шафигуллин