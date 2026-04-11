«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» в овертайме

Счет в серии второго раунда Кубка Гагарина стал 2:0 в пользу казанцев

Казанский «Ак Барс» обыграл минское «Динамо» (5:4 ОТ) во втором матче серии второго раунда плей‑офф Кубка Гагарина.

В первом периоде в составе клуба из столицы Татарстана отличились Григорий Денисенко, Степан Терехов, Александр Барабанов. «Динамо» ответило голом Алекса Лиможа. В третьем периоде минчане сравняли счет благодаря шайбам Сергея Кузнецова и Виталия Пинчука, бросок Сэма Энэса вывел их вперед. Далее форвард «Ак Барса» Артем Галимов забил и перевел встречу в овертайм. В овертайме победу казанцам принес бросок Нэйтана Тодда.



Счет в серии стал 2:0 в пользу «Ак Барса». Следующие матчи пройдут 13 и 15 апреля в Казани.

Денис Петров