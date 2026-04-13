Минспорт России представил новый лимит на легионеров в РПЛ — максимум 12 игроков в заявке

На данный момент в казанском «Рубине» насчитывается 12 футболистов с иностранным гражданством

Фото: Динар Фатыхов

Министерство спорта России опубликовало проект изменений в регламенте по количеству иностранных футболистов в Российской премьер-лиге.

Согласно предложенным поправкам, в сезоне-2026/2027 клубы РПЛ смогут заявлять на сезон максимум 12 легионеров, при этом на поле одновременно разрешено выпускать не более 7 иностранных игроков. В настоящее время футбольные клубы имеют возможность включать в заявку до 13 зарубежных футболистов, а на поле могут находиться до 8 легионеров одновременно.

Проект также предусматривает дальнейшее ужесточение лимита. К сезону-2028/2029 планируется сократить количество легионеров в заявке до 10 человек, а число одновременно находящихся на поле иностранных игроков уменьшить до 5.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что сейчас у казанского «Рубина» в заявке на весеннюю часть РПЛ находятся 12 легионеров. Недавно защитник «Рубина» Константин Нижегородов заявил, что в казанской команде рассчитывали победить в матче с «Оренбургом» (0:0). Игра в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошла в Казани и завершилась нулевой ничьей.

Наталья Жирнова