Минниханов поздравил «Динамо-Ак Барс» с победой в ЧР
Женский волейбольный клуб завоевал восьмое золото чемпионата России и вернул трофей в Казань
Раис Рустам Минниханов поздравил спортсменок и руководство женского волейбольного клуба с победой в чемпионате России по волейболу среди женских команд.
Он отметил, что команда «Динамо-Ак Барс» вернула почетный трофей в Казань и завоевала восьмое золото в истории турнира. Также в активе клуба уже есть Кубок Победы и Суперкубок.
Минниханов подчеркнул, что команда является фаворитом текущего сезона, и выразил надежду на успешное выступление в предстоящем Кубке страны.
