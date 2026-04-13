Минниханов поздравил «Динамо-Ак Барс» с победой в ЧР

Женский волейбольный клуб завоевал восьмое золото чемпионата России и вернул трофей в Казань

Раис Рустам Минниханов поздравил спортсменок и руководство женского волейбольного клуба с победой в чемпионате России по волейболу среди женских команд.

Он отметил, что команда «Динамо-Ак Барс» вернула почетный трофей в Казань и завоевала восьмое золото в истории турнира. Также в активе клуба уже есть Кубок Победы и Суперкубок.

Минниханов подчеркнул, что команда является фаворитом текущего сезона, и выразил надежду на успешное выступление в предстоящем Кубке страны.



