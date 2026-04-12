Лыжник из Татарстана выиграл масс-старт на 70 км на чемпионате России

16:52, 12.04.2026

Большунов прошел дистанцию за 2 часа 52 минуты 55,4 секунды в Мончегорске

Лыжник из Татарстана выиграл масс-старт на 70 км на чемпионате России
Фото: Артем Дергунов

Лыжник из Татарстана Александр Большунов выиграл масс-старт на 70 км на чемпионате России. Соревнования прошли в Мончегорске.

Победитель преодолел дистанцию за 2 часа 52 минуты 55,4 секунды. Второе место занял Алексей Червоткин, уступивший 1,4 секунды. Бронзовым призером стал Илья Семиков с отставанием 2,2 секунды.

Ранее Вяльбе отметила противостояние татарстанских лыжников Большунова и Коростелева.

Ариана Ранцева

Спорт Татарстан

