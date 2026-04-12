Защитник «Оренбурга» Хотулев: «Готовились к «Рубину» без акцента игры против Даку»

В оренбургском клубе остались довольны игрой в Казани, но не результатом

Фото: Динар Фатыхов

Защитник «Оренбурга» Данила Хотулев высказался об итогах игры с «Рубином» (0:0) в Казани. Матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился нулевой ничьей 0:0.

Хотулев заявил, что в команде остались довольны качеством своей игры, но не итоговым результатом. Также по словам защитника, «Оренбург» не готовился играть персонально против лучшего бомбардира «Рубина» Мирлинда Даку.

— Считаю, что мы можем быть довольны качеством игры, но не результатом. Потому что не набрали три очка. Были подходы к чужим воротам, думаю, на гол мы наиграли.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Разбирали перед матчем игру против Мирлинда Даку или тренеры не делали акцент на персоналиях?

— Нет, мы все равно вышли бы в пять защитников. Отталкивались больше от команды в целом. Давно не играли «на ноль», думаю, в этом плане мы преуспели, но, к сожалению, не забили, — сказал Хотулев в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Нападающий Мирлинд Даку пропустил четыре весенних тура подряд из-за восстановления от травмы. С «Оренбургом» лучший бомбардир «Рубина» впервые с декабря прошлого года вышел в стартовом составе на матч РПЛ. При этом в августе Даку забил оба гола казанцев в гостевой игре с оренбуржцами (2:2).

Зульфат Шафигуллин