Безруков не стал отвечать на вопрос о «багаже Рахимова» после матча с «Оренбургом»

Футболист «Рубина» дипломатично ушел от ответа про бывшего тренера команды

Фото: Динар Фатыхов

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков дипломатично ушел от ответа про сравнения нынешнего и бывшего тренеров казанской команды. Футболист пошутил, отвечая на вопрос о «багаже» Рашида Рахимова в игре казанцев:

— На открытой тренировке Франк Артига в шутку спросил журналистов, почему не спрашивают о «багаже Рахимова». Вы как считаете, остается в команде такой багаж?

— Я, думаю, он весь свой багаж с собой забрал, — с улыбкой ответил Безруков в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

«Рубин» сыграл вничью в Казани «Оренбург» со счетом 0:0. В последних трех матчах чемпионата казанская команда забила всего один гол. Основной претензией к бывшему главному тренеру «Рубина» Рашиду Рахимову было то, что казанцы мало забивают и играют в невзрачный футбол.

Зульфат Шафигуллин