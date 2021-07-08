Названы новое место и даты проведения The International 10

Американская компания-разработчик Valve объявила новые даты и место проведения чемпионата мира по Dota 2. The International 10 пройдет с 7 по 17 октября в столице Румынии, Бухаресте, на крупнейшем в стране Национальном стадионе.

Игры группового этапа The International 10 запланированы с 7 по 10 октября, а розыгрыш плей-офф начнется 12 октября. Финальная игра чемпионата должна состояться 17 октября. Это будет первый крупный турнир по Dota 2, который пройдет со сзрителями. Valve уже заявили, что поделятся подробностями о продаже билетов в ближайшее время.

Напомним, The International 10 должен был пройти в августе 2020 года в Стокгольме. Но из-за пандемии коронавируса турнир пришлось отложить. В конце июня власти Швеции заявили, что не готовы признать TI10 элитным спортивным соревнованием, и компания отказалась от организации турнира в Стокгольме. Из-за этого решения большинство команд не смогли бы попасть на место проведения турнира.