Галимова рассказала, как в этом году пройдет Курбан-байрам в Татарстане

Фото: Олег Тихонов (архив)

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова ответила на вопрос, в каком формате пройдет в этом году Курбан-байрам. По ее словам, организаторы сначала должны подать заявку на его проведение, указав планируемый формат — в помещении или на открытом воздухе.

«Сейчас пройдет процедура следующая: поступит письмо от организаторов, оперштаб пропишет, что должно быть соблюдено», — рассказала Галимова. Она напомнила, что даже при проведении мероприятия на открытом воздухе граждане должны носить маски.

В Духовном управлении мусульман Татарстана уже рассказывали о проведении Курбан-байрама. Праздник в этом году приходится на 20 июля. В Казани утренний намаз начнется в 02.30. Рецитация Священного Куръана пройдет с 02.45 до 03.30. Забойные цеха в Казани в этом году организуют на 16 специально отведенных площадках.

Фото: Максим Платонов (архив)

К празднованию готовятся и в Набережных Челнах. Там мероприятие могут посетить порядка трех тысяч верующих.