В ДУМ Татарстана рассказали о проведении Курбан-байрама в Казани

Фото: Максим Платонов (архив)

В Духовном управлении мусульман Татарстана рассказали о проведении Курбан-байрама. Праздник в этом году приходится на 20 июля.

В Казани утренний намаз начнется в 02.30. Рецитация Священного Куръана пройдет с 02.45 до 03.30. Остальные мероприятия пройдут в следующем порядке:

03.30-04.00 — праздничный вагаз;

04.00 — гает-намаз;

04.05 — проповедь на арабском языке, чтение Куръана, ду'а;

04.30 — начало жертвоприношения.

Забойные цеха в Казани в этом году организуют на 16 специально отведенных площадках, сообщается на сайте ДУМ РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

По единогласному решению совета казыев ДУМ Татарстана размер нисаба для совершения курбана определен в размере 36 тыс. рублей (равен стоимости 595 граммов серебра).

Напомним, 20 июля в Татарстане объявлен выходным днем.



Татьяна Демина