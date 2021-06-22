В ДУМ Татарстана рассказали о проведении Курбан-байрама в Казани
В Духовном управлении мусульман Татарстана рассказали о проведении Курбан-байрама. Праздник в этом году приходится на 20 июля.
В Казани утренний намаз начнется в 02.30. Рецитация Священного Куръана пройдет с 02.45 до 03.30. Остальные мероприятия пройдут в следующем порядке:
- 03.30-04.00 — праздничный вагаз;
- 04.00 — гает-намаз;
- 04.05 — проповедь на арабском языке, чтение Куръана, ду'а;
- 04.30 — начало жертвоприношения.
Забойные цеха в Казани в этом году организуют на 16 специально отведенных площадках, сообщается на сайте ДУМ РТ.
По единогласному решению совета казыев ДУМ Татарстана размер нисаба для совершения курбана определен в размере 36 тыс. рублей (равен стоимости 595 граммов серебра).
Напомним, 20 июля в Татарстане объявлен выходным днем.
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