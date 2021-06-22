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В ДУМ Татарстана рассказали о проведении Курбан-байрама в Казани

15:37, 22.06.2021
В ДУМ Татарстана рассказали о проведении Курбан-байрама в Казани
Фото: Максим Платонов (архив)

В Духовном управлении мусульман Татарстана рассказали о проведении Курбан-байрама. Праздник в этом году приходится на 20 июля.

В Казани утренний намаз начнется в 02.30. Рецитация Священного Куръана пройдет с 02.45 до 03.30. Остальные мероприятия пройдут в следующем порядке:

  • 03.30-04.00 — праздничный вагаз;
  • 04.00 — гает-намаз;
  • 04.05 — проповедь на арабском языке, чтение Куръана, ду'а;
  • 04.30 — начало жертвоприношения.

Забойные цеха в Казани в этом году организуют на 16 специально отведенных площадках, сообщается на сайте ДУМ РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

По единогласному решению совета казыев ДУМ Татарстана размер нисаба для совершения курбана определен в размере 36 тыс. рублей (равен стоимости 595 граммов серебра).

Напомним, 20 июля в Татарстане объявлен выходным днем.

    Татьяна Демина
    ОбществоКультура Татарстан
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