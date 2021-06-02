Объемы производства «КовиВак» хотят нарастить в 4-6 раз

Вакцину «КовиВак», разработанную центром имени Чумакова, планируют производить в еще более масштабном количестве — объем ее производства могут нарастить в 4-6 раз.



Перспективы производства, согласно данным, составляют ориентировочно 10 млн доз, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные, представленные на стенде министерства науки и высшего образования на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: realnoevremya.ru

1 июня вакцина «КовиВак» появилась в Москве. Первая партия этой вакцины в Татарстане уже закончилась — сейчас ожидается новая. Точные сроки поставки неизвестны.

Маргарита Головатенко