Объемы производства «КовиВак» хотят нарастить в 4-6 раз
Вакцину «КовиВак», разработанную центром имени Чумакова, планируют производить в еще более масштабном количестве — объем ее производства могут нарастить в 4-6 раз.
Перспективы производства, согласно данным, составляют ориентировочно 10 млн доз, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные, представленные на стенде министерства науки и высшего образования на Петербургском международном экономическом форуме.
1 июня вакцина «КовиВак» появилась в Москве. Первая партия этой вакцины в Татарстане уже закончилась — сейчас ожидается новая. Точные сроки поставки неизвестны.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым