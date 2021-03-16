В Татарстане подготовлен пул инвестпроектов под «зеленые» облигации

У Татарстана есть пул инвестиционных проектов, которые планируется реализовать через «зеленые» облигации. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.



По ее словам, в российских регионах теоретически запуск такого инструмента возможен, но нужно дождаться соответствующих механизмов, которые утвердит правительство РФ в 2021 году. Она рассказала, какие проекты хотят реализовать в республике — это создание глэмпингов для развития экотуризма, проекты циркулярной экономики, проекты по повышению энергоэффективности, по мусоропереработке.

«Для нас важно, чтобы такие проекты технологически были «зелеными» — приводит ее слова ТАСС.

Решения будут приниматься после оценки критериев установленных для выпуска облигаций. Как отметила Минуллина, тема «зеленых» облигаций хорошо ложится в концепцию устойчивого развития.

Маргарита Головатенко