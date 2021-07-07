На Камчатке объявлен траур после крушения Ан-26

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил трехдневный траур в связи с авиакатастрофой Ан-26.

«С 7 по 9 июля по всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Камчатского края. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия», — сообщил Солодов.

Отмечается, что на борту самолета находилось 28 человек — из них 6 членов экипажа и 22 пассажира.



На Камчатке вчера обнаружили обломки пропавшего утром пассажирского самолета Ан-26. По предварительной информации, при крушении самолета никто не выжил.



Напомним, после потери связи с самолетом завели уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сформировать спецкомиссию под руководством главы Минтранса для выяснения обстоятельств случившегося.

Тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке обнаружили спасатели, сообщил глава региона Владимир Солодов. «Первые тела начинают доставать [прим. ред. — из воды]. В режиме реального времени. По количеству [прим. ред. — погибших] ситуация все время меняется», — сказал он.

Алексей Нечаев