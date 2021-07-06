После потери связи с самолетом Ан-26 на Камчатке возбудили уголовное дело

Фото: wikimedia.org / Игорь Двуреков

После потери связи с пассажирским самолетом Ан-26 правоохранительные органы возбудили уголовное дело, сообщает ТАСС.



Дело заведено по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта».

Как сообщил агентству источник в экстренных службах, причиной инцидента могла стать ошибка пилотирования из-за плохой видимости. На стремительность развития ситуации указывает то, что экипаж не докладывал о каких-либо неполадках либо нарушениях.

Пассажирский самолет Ан-26 принадлежит компании «Камчатское авиапредприятие». Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский — Палана. По различным данным, на его борту находились 22 либо 23 пассажира и шесть членов экипажа. Сейчас поиск ведут спасатели и поисковые группы на вертолетах.

В Росавиации сообщили, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сформировать спецкомиссию под руководством главы Минтранса для выяснения обстоятельств исчезновения Ан-26 на Камчатке, сообщает RT.

В экстренных службах сообщили, что самолет, по предварительной информации, мог потерпеть крушение и упасть в море.

Маргарита Головатенко