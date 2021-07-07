На Камчатке нашли тела погибших при крушении самолета Ан-26

Фото: Максим Платонов

Тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке обнаружили спасатели, сообщил ТАСС глава региона Владимир Солодов.

«Первые тела начинают доставать [прим. Ред. — из воды]. В режиме реального времени. По количеству [прим. Ред. — погибших] — ситуация все время меняется», — сказал он.

Также на месте будут работать судмедэксперты, добавил Солодов.

На Камчатке вчера обнаружили обломки пропавшего утром пассажирского самолета Ан-26. По предварительной информации, при крушении самолета никто не выжил.

Обломки нашли в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии. Работы спасателей затрудняются из-за особенностей ландшафта.

Напомним, после потери связи с самолетом завели уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сформировать спецкомиссию под руководством главы Минтранса для выяснения обстоятельств случившегося.

Алексей Нечаев