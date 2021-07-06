Татарстанцы подали более 11 тысяч заявлений на получение пособий для будущих мам и неполных семей с детьми

На выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, воспитывающихся в неполных семьях, и беременным женщинам, вставшим на учет в медицинские организации на раннем сроке, в Татарстане подано порядка 11 тыс. заявлений, сообщает мэрия Казани.



Выплата семьям с одним родителем в республике составит 4 997,5 рубля на каждого ребенка ежемесячно (50% от прожиточного минимума одного ребенка — 9 995 рублей). Выплата беременной женщине составит 5 311 рублей (то есть 50% от прожиточного минимума трудоспособного населения в РТ).

Выплаты назначаются семьям, доход в которых на каждого члена семьи меньше прожиточного минимума на душу населения — 9 955 рублей, а также при комплексной оценке движимого и недвижимого имущества.

Больше всего заявлений поступило через портал госуслуг. Глава отделения Пенсионного фонда по Татарстану Эдуард Вафин подчеркнул, что из 11 тысяч заявлений много ошибочных — граждане некорректно заполняют профили, в том числе данные реквизитов счета. Если счет — пластиковая карта, она должна принадлежать системе «МИР». Выплаты предоставляются с месяца подачи заявления, а не со дня.

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По поручению президента России с 1 июля ввели новые пособия для женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности, и для родителей, которые в одиночку воспитывают детей. На выплаты выделяется 10 и 36 млрд рублей соответственно. Сообщалось, что в Татарстане на такие выплаты направят 189 млн рублей.

Маргарита Головатенко