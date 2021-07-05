Якутия ввела QR-коды для посещения зданий госорганов

В Якутии после появления COVID-free зон входить в здания госорганов можно будет только по QR-коду, заявила вице-премьер республики и зампред оперативного штаба Ольга Балабкина.



При вводе ограничений оперштаб ссылается на постановление главного санврача об иммунизации работающих граждан от 19 мая, по которому работодателей обязуют обеспечить вакцинацию сотрудников, за исключением тех, кто имеет медотводы.

Так, начиная с 5 июля в административные здания можно войти лишь с QR-кодом или наличием свежего ПЦР-теста (сделанного в течение трех последних суток), привитым одной дозой препарата или при наличии медотвода, сообщает «Коммерсант».

Фото: realnoevremya.ru

Глава Якутии Айсен Николаев 25 июня подписал указ, который предполагает введение в регионе COVID-free зон. Получить его можно через портал «Госуслуги. Стопкоронавирус».

Отметим, что Якутия была первым регионом, который пытался ввести обязательную вакцинацию еще до введения этой меры в Москве.

Напомним, мэр Москвы пообещал гранты бизнесу за вакцинацию сотрудников и QR-коды. Гранты в размере 100% НДФЛ получат 100 компаний, которые первыми выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников. Рестораны и кафе, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период.

Маргарита Головатенко