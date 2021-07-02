Россияне получили возможность разводиться в органах ЗАГС в любой точке страны

Фото: Максим Платонов (архив)

В России вводится экстерриториальный принцип регистрации всех актов гражданского состояния органами ЗАГС, в том числе расторжения брака, рождения и усыновления детей. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ наделяет граждан России правом обратиться в любой орган ЗАГС или МФЦ, независимо от места жительства и места наступления юридического факта, подлежащего регистрации.

Ранее россияне могли зарегистрировать рождение ребенка в органе ЗАГС по месту его появления на свет или по месту жительства родителей, усыновление — по месту вынесения соответствующего решения суда или по месту жительства усыновителей, расторжение брака — по месту жительства супругов или по месту госрегистрации заключения брака.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, законопроект о введении экстерриториального принципа для регистрации всех актов гражданского состояния органами ЗАГС внесло в Госдуму правительство России еще в прошлом году.

Татьяна Демина