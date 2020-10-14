В России могут разрешить регистрацию брака в любой точке страны

В России предложили ввести экстерриториальный принцип для регистрации всех актов гражданского состояния органами ЗАГС. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму Правительство РФ.

Планируется закрепить право граждан на обращение в любой орган ЗАГС или МФЦ независимо от места жительства и места наступления юридического факта.

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В пояснительной записке отмечается, что на сегодняшний день по законам России рождение ребенка может быть зарегистрировано в органе ЗАГС по месту его рождения или месту жительства родителей, расторжение брака — по месту жительства супругов (одного из них) или по месту госрегистрации его заключения.

Ранее сообщалось, что россияне могут оформить загранпаспорт «Нового поколения» в офисе МФЦ. Срок оформления по месту регистрации через МФЦ составляет один месяц, по месту обращения — до трех месяцев.



