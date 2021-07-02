В Татарстане сохраняется штормовое предупреждение о пожарной опасности лесов

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение о сохранении высокой и чрезвычайной опасности лесов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В период с 2 по 5 июля в республике в крайних восточных районах сохранится высокая пожарная (4 класс) и чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс), говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов Татарстана в этом году впервые объявили с 11 мая и с тех пор еженедельно продлевали.



С 16 июня в связи с высокой и чрезвычайной опасностью лесных пожаров власти Татарстана ограничили посещение и въезд машин в леса. На лесных дорогах установлены аншлаги и шлагбаумы, по выходным дням организуют временные посты.

Ольга Плешкова