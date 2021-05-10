В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов
В Татарстане с 11 по 17 мая объявили штормовое предупреждение, сообщает Гидрометцентр по республике.
Это связано с высокой пожарной опасностью лесов (4 класс).
Напомним, в Татарстане на этой неделе установится жаркая погода. В среду воздух прогреется до +30 градусов.
11 мая в республике преимущественно без осадков, ветер северо-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью +8..+13˚, максимальная днем +23..+28˚.
12 мая — переменная облачность, без осадков, ветер восточный умеренный. Минимальная температура ночью +8..+13˚, максимальная днем +25..+30˚.
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