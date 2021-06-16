В Татарстане ограничили посещение лесов из-за повышенной пожароопасности

В связи с высокой и чрезвычайной опасностью лесных пожаров власти республики ограничили посещение и въезд машин в татарстанские леса. Такое постановление подписал глава правительства региона Алексей Песошин.



Доступ ограничен в леса на территории следующих лесничеств: Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Ислейтарского, Кайбицкого, Калейкинского, Камского, Кзыл-Юлдусзского, Лаишевского, Лениногорского, Лубянского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Приволжского, Пригородного, Сабинского, Тетюшского и Теремшанского.

Ограничения продлятся 21 день. На лесных дорогах установят аншлаги и шлагбаумы, по выходным дням будут организованы временные посты.

В Татарстане продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов. В период с 16 по 17 июня в республике местами сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс). В период с 8 по 15 июня в РТ тоже сохранялась высокая пожарная опасность лесов (4 класс). Чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс) сохранялась на крайнем востоке Татарстана.

Штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов Татарстана в этом году впервые объявили с 11 мая и с тех пор еженедельно продлевали.

Маргарита Головатенко