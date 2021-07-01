В «Векторе» рассказали, когда станет доступна вакцина «ЭпиВакКорона-Н»

Фото: Максим Платонов (архив)

В центре «Вектор» сообщили, что их новая вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» может поступить в гражданский оборот уже в ближайшие несколько месяцев. Препарат пока не зарегистрирован.

«Мы действительно приступили к процедуре регистрации новой вакцины и надеемся, что в ближайшее время она получит регистрационное удостоверение. Но пока мы в самом начале регистрации», — цитирует ТАСС заместителя руководителя «Вектора» Татьяну Непомнящих.

Напомним, «ЭпиВакКорона-Н» разработана на основе пептидных антигенов. Препарат намерены производить в форме суспензии для внутримышечного введения, «1 доза/0,5 миллилитров».

Фото: Максим Платонов (архив)

Гендиректор «Вектора» Ринат Максютов объяснил, в чем различие «ЭпиВакКороны-Н» от «ЭпиВакКороны»: они отличаются друг от друга только технологическим особенностям производства.

Напомним, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» стала второй отечественной вакциной от COVID-19. Ее зарегистрировали 13 октября 2020 года. Как уверяет замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, у 95,8% вакцинированных препаратом обнаружили достаточное количество антител.



«ЭпиВакКорону» можно применять для ревакцинации неограниченное количество раз. Это позволяет ее состав, заверили разработчики вакцины.



Татьяна Демина