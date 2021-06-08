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У 95,8% людей, привившихся «ЭпиВакКороной», нашли достаточное количество антител

20:45, 08.06.2021 2
У 95,8% людей, привившихся «ЭпиВакКороной», нашли достаточное количество антител
Фото: Максим Платонов (архив)

У 95,8% вакцинированных препаратом «ЭпиВакКорона» обнаружили достаточное количество антител. Об этом заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

При этом у 4,2% появились нулевые антитела, уточнил ученый в эфире телеканала «Россия-1».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце мая в докладе Роспотребнадзора появились данные об эффективности «ЭпиВакКороны». Согласно опубликованным данным, антитела появились у более 95% привитых.

В начале мая центр «Вектор», разработавший вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона», сообщил, что их препарат эффективен против классического варианта вируса, а также британской и южноафриканской мутаций.

ОбществоМедицина
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08 июн
    нулевые антитела - это ниже критического порога ?
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  • Анонимно 08 июн
    Похоже что ЭпиВакКорону стараются принизить конкуренты - создатели Спутника ? А что за информация сегодня появилась, что после Спутника нужно будет прививаться другими вакцинами? Вот все эти недомолвки и создают недоверие к вакцинации.
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