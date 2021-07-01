«РИА Новости»: Мишустин поручил обеспечить вакцинацию чиновников

Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил провести в стране вакцинацию чиновников от коронавируса. При этом речь о принуждении к прививке не идет, сообщил «РИА Новости» источник.

Поручение Мишустина предполагает обеспечение возможности прохождения госслужащими вакцинации, в том числе непосредственно на работе.

Отметим, что в некоторых регионах власти уже поручили провести обязательную вакцинацию чиновников. Так, глава Башкирии Радий Хабиров потребовал вакцинировать от коронавируса 30% госслужащих до 25 июня и 60% до 2 июля. Также до 15 августа поручено провакцинировать 65% сотрудников исполнительных органов госвласти, госучреждений и ГУП Санкт‑Петербурга.



Татьяна Демина