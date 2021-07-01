В Казани продажи машин С-класса выросли на 33% в мае

В мае текущего года в Казани продали 136 машин С-класса — это на 33% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».



Так, среди регионов с наибольшим количеством реализованных автомобилей этого сегмента Казань заняла седьмое место в рейтинге. Лидером по продажам таких авто стала Москва (969 проданных в мае машин), второе место занял Санкт-Петербург (568 шт.). Еще в тройку вошел город Тольятти (214 шт.).

Также столица Татарстана уступила Самаре, Воронежу и Екатеринбургу — в этих городах продажи составили 186, 174 и 172 автомобилей соответственно.

Фото: realnoevremya.ru

По итогам мая Татарстан оказался в числе регионов-лидеров по сокращению выдачи автокредитов. В прошлом месяце татарстанцы оформили 3 642 таких кредита, что на 29,2% меньше, чем в апреле 2021 года (5 141).

Маргарита Головатенко