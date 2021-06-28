В Татарстане выдача автокредитов в мае упала почти на 30%

По итогам мая Татарстан оказался в числе регионов лидеров по сокращению выдачи автокредитов. В прошлом месяце татарстанцы оформили 3 642 таких кредита, что на 29,2% меньше, чем в апреле 2021 года (5 141).

При этом Татарстан занял пятое место в рейтинге регионов по количеству выданных автокредитов в мае. Республику опередили Москва (7,6 тыс. ед.), Подмосковье (5,6 тыс. ед.), Санкт-Петербург (5,1 тыс. ед.) и Краснодарский край (3,9 тыс. ед.)

Наибольшую динамику снижения выдачи автокредитов в мае зарегистрировали в Самарской (-36,2%) и Свердловской (-31,6%) областях, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Ее продемонстрировали также Пермский край (-28,4%) и Саратовская область (-27,5%).

По словам гендиректора НБКИ Александра Викулина, падение числа выданных автокредитов в мае вызвано, в частности, отсутствием продаж по госпрограммам льготного автокредитования.

Напомни, по данным НБКИ и «Автостата», в апреле 2021 года Татарстан оказался среди регионов, продемонстрировавших наиболее серьезную динамику по снижению автокредитов — 32,2%.



Татьяна Демина