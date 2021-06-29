Натхо: «Я слежу за «Рубином», они показывают отличный футбол»

Полузащитник сборной Израиля и сербского «Партизана» Бибрас Натхо рассказал о переговорах с казанским «Рубином». По его словам, в 2019 году с ним связывался Роман Шаронов, тогдашний тренер казанцев.

«Последний раз говорили с «Рубином» перед переходом в «Партизан». Это были очень быстрые переговоры. Тренером у них тогда был Роман Шаронов — мы с ним долго играли вместе. Поговорили один раз по телефону, но на этом все закончилось. Серьезных контактов больше не было», — сказал Натхо.

Prijateljska poseta Leonid Slutskiy i Oleg Yarovinskiy sa Tošićem i Nathom. pic.twitter.com/wCHOo1Qbiw — FK Partizan (@FKPartizanBG) January 19, 2020

За «Рубин» израильтянин провел три сезона с 2010 по 2013 годы, после чего перешел в московский ЦСКА. Натхо до сих пор следит за выступлениями казанского клуба и поделился впечатлениями от игры команды.



«Вообще, я слежу за «Рубином» и стараюсь смотреть результаты всех матчей. Они круто улучшили команду и показывают отличный футбол. Как итог, вышли в еврокубки — это большой успех для них», — отметил Натхо.

Он также похвалил пресс-службу казанцев за выпуск крутых видеороликов и заявил, что мечтает когда-нибудь вернуться в ЦСКА.

Напомним, ранее армейский клуб расстался с главным тренером Ивицей Оличем.