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Главный тренер ЦСКА Ивица Олич покинул свой пост

22:40, 15.06.2021
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич покинул свой пост
Фото: hns-cff.hr

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Ивица Олич покинул свой пост. Исполняющим его обязанности назначен Алексей Березуцкий.

«Сегодня Профессиональный футбольный клуб ЦСКА и главный тренер команды Ивица Олич решили прекратить сотрудничество», — говорится в сообщении на сайте ЦСКА.

Напомним, Олич стал главным тренером ЦСКА после того, как в марте 2021 года этот пост покинул белорусский специалист Виктор Гончаренко.

До назначения в ЦСКА хорватский специалист не занимался самостоятельной тренерской работой. Последним местом работы Олича является сборная Хорватии, где он помогал Златко Даличу и дошел до финала чемпионата мира — 2018 в России.

В бытность футболистом Олич провел за ЦСКА 116 матчей и отметился 44 забитыми голами.

Татьяна Демина
СпортФутбол
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